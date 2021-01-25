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Бондарь дебютирует в UFC с победы! Букмекеры дали прогноз на бой

25 января, 17:06

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Наш боец встретится с американцем Оди Осборном

6 февраля – украинский боец Денис Бондарь дебютирует в UFC. В Лас-Вегасе на турнире Fight Night 184 Бондарь встретится с американцем Оди Осборном.

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Для Дениса это будет первый поединок под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата. Осборн уже дрался в UFC. Год назад на разогреве поединка Конор Макгрегор – Дональд Серроне. Тогда Оди досрочно проиграл Брайану Келлехеру.

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28-летний Бондарь становился чемпионом в WWFC. На его счету 13 поединков, 12 из которых он выиграл.

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На счету 29-летнего Осборна восемь боев в ММА – 5 побед и 3 поражения.

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Букмекеры уже озвучили свои котировки на предстоящий поединок. Фаворитом аналитики назвали украинского бойца. Котировки на победу Бондаря – 1.54, на успех Осборна – 2.45. В процентах это 61 на 39 в пользу Дениса.

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