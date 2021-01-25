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Черное или красное: какое бикини больше подходит звезде MMA

25 января, 20:49

Александр Трикиша Александр Трикиша

Глядя на эти фото, тяжело сделать выбор

Звезда смешанных единоборств Рэйчел Остович, оставшаяся без работы после увольнения из UFC, опубликовала на своей странице в Instagram фото в черном и красном бикини, как бы намекая своим подписчикам, чтобы они определили, какой цвет ей подходит больше.

Впрочем, вряд ли найдутся те, кто будет критиковать девушку за выбор купальников, ведь с такой фигурой подойдет любой. Это подтверждают предыдущие снимки Рэйчел – красотка позировала в различных цветах, но непременно собирала лайки от своих поклонников, а их у нее более 700 тысяч.

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девушка спортсменка купальник WAGs Рэйчел Остович

Источник: Сегодня|Спорт

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