Смотрите внимательно, как вылетает капа. Глухой нокаут в ММА

Эффектный нокаут зрители увидели на турнире по смешанным единоборствам АСА 130.
Представитель Кыргызстана Алтынбек Мамашев встречался с бразильцем Элиасом Сильверио. Бой был остановлен на второй минуте второго раунда. Мощная атака Мамашева завершилась ударом в челюсть такой силы, что у соперника изо рта вылетела капа.
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Для Алтынбека Мамашева это была 16 победа в смешанных единоборствах, еще дважды он проигрывал и один бой завершился вничью.
Ранее мы писали, что Валентина Шевченко в шестой раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе. Она уверенно победила Лорен Мерфи.
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