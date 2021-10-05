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Смотрите внимательно, как вылетает капа. Глухой нокаут в ММА

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
5 октября, 09:10
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Боец смешанных единоборств Алтынбек Мамашев досрочно победил Элиаса Сильверио, во втором раунде он отправил соперника в нокаут
Мамашев выиграл свой 16 бой
Мамашев выиграл свой 16 бой

Эффектный нокаут зрители увидели на турнире по смешанным единоборствам АСА 130.

Представитель Кыргызстана Алтынбек Мамашев встречался с бразильцем Элиасом Сильверио. Бой был остановлен на второй минуте второго раунда. Мощная атака Мамашева завершилась ударом в челюсть такой силы, что у соперника изо рта вылетела капа.

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Для Алтынбека Мамашева это была 16 победа в смешанных единоборствах, еще дважды он проигрывал и один бой завершился вничью.

Ранее мы писали, что Валентина Шевченко в шестой раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе. Она уверенно победила Лорен Мерфи.

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