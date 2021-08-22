Точно в бороду: яркий нокаут в первом раунде на турнире UFC

Уильям Найт нокаутировал Фабио Черанте в первом раунде / Фото: Getty Images
Бойцы не стали присматриваться друг к другу, а уже с первых секунд боя ринулись вперед. За минуту до конца раунда Черанте пошел в атаку, но нарвался на правый хук.
Удар был настолько мощным, что Фабио потерял сознание еще даже не приземлившись на канвас. А Найт на всякий случай еще нанес несколько даров по лежавшему у его ног сопернику.
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