Бойца "усыпили" ударом в голову. Ужас из Парагвая

На турнире по смешанным единоборствам, который прошел в Парагвая, самым ярким оказался поединок между Бласом Инсфраном и Силенсио Кабаньясом.

В начале третьего раунда Бласу удался мощнейший удар ногой в голову. Кабаньяс сразу рухнул и несколько минут не мог подняться. Но, в конце концов, покинул клетку своими ногами.

Scary KO at CTF 4 in Paraguay. Blas Indfran head kicks Silencio Cabanas 15 seconds into the third round. Cabanas was down for several minutes but left the cage under his own power. #CFT4pic.twitter.com/4UGe2DdNrT