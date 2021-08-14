Не на того нарвался: боец MMA отбил собственный автомобиль у угонщика

Боец смешанных единоборств Джордан Уильямс едва не стал жертвой угонщика автомобиля. Грабитель пытался завладеть имуществом спортсмена, пока тот находился в магазине

Боец UFC поймал угонщика собственного автомобиля

Вероятно, Уильямс не закрыл машину, поэтому злоумышленник легко проникнул внутрь, но не успел далеко отъехать.

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Боец выскочил из магазина и сразу же бросился к автомобилю Он открыл дверь и нанес вору несколько ударов, после чего тот убежал, забыв свою кепку.

Джордан Уильямс провел в MMA 14 боев, в которых одержал девять побед. С 2020 года он представляет UFC, но уже успел дважды проиграть.