Не на того нарвался: боец MMA отбил собственный автомобиль у угонщика

Вероятно, Уильямс не закрыл машину, поэтому злоумышленник легко проникнул внутрь, но не успел далеко отъехать.
Боец выскочил из магазина и сразу же бросился к автомобилю Он открыл дверь и нанес вору несколько ударов, после чего тот убежал, забыв свою кепку.
Джордан Уильямс провел в MMA 14 боев, в которых одержал девять побед. С 2020 года он представляет UFC, но уже успел дважды проиграть.
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