Бой на разогреве Пакьяо завершился брутальным нокаутом

Марк Магсайо нокаутировал Хулио Сеху / Фото: Getty Images
Уже в стартовом раунде Магсайо отправил соперника в нокдаун. Впрочем, мексиканец выстоял, а в пятом раунде отправил филиппинца на канвас.
Развязка наступила в 10-м раунде. Магсайо зажал Сеху у канатов и после мощного правого хука в челюсть наглухо вырубил соперника.
Напомним, в главном поединке вечера Мэнни пакьо сенсационно проиграл Йорденису Угасу. Это был первый бой сенатора Филиппин с 2019 года.
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