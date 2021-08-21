Российского Десантника задушили в США: видео

Сергей Харитонов после поражения от Чейка Конго
Россиянин по прозвищу Десантник доминировал в клетке на в первом раунде и даже был близок к досрочной победе, но Конго спас гонг.
Однако во втором раунде картина изменилась. Ближе к середине француз перехватил инициативу, а затем перевел бой в партер, где заставил россиянина сдаться после удушающего приема за секунду до конца второго раунда.
После боя промоутер Харитонова рассказал, что россиянин получил перелом руки, поэтому не мог защищаться.
41-летний Харитонов потерпел восьмое поражение в карьере. Также на его счету 30 побед. А 46-летний Конго одержал 31-ю победу при 11 поражениях.
Читайте также:
- Вырубил, как Кличко! Брутальный нокаут в ММА
- Осетина с оторванным пальцем вырубили в США: видео нокаута
- Бьет, как дед! Впечатляющий дебют внука Мохаммеда Али
- Бойца "усыпили" ударом в голову. Ужас из Парагвая
- Не на того нарвался: боец MMA отбил собственный автомобиль у угонщика
- Украинец продержался в Москве меньше двух раундов: видео яркого нокаута
- Нокаут за 10 секунд: видео убойного удара в челюсть в MMA