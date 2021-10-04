Смертельный нокаут! Боец ММА умер после драки на голых кулаках

Американский боец ММА Джастин Торнтон скончался спустя полтора месяца после поражения от Диллона Клеклера на турнире по кулачным боям.
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Поединок состоялся 20 августа в Миссисипи. Клеклер отправил Торнтона в нокаут уже на 19-й секунде. После чего Джастин был госпитализирован.
Торнтон после поединка был частично парализован и оставался в больнице в течение нескольких недель.
Напомним, что гонщика NASCAR застрелили в доме его бывшей жены. Джон Уэс Таунли пришел на разборки с топором.
Ранее мы писали, что кубинского боксера застрелили на свиноферме во Флориде через два дня после лучшего боя в карьере. Йендрис Родригес Вальдеc в субботу завершил поединок вничью, а в понедельник погиб от рук "трусливого дегенерата".