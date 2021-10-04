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Смертельный нокаут! Боец ММА умер после драки на голых кулаках

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
4 октября, 23:59
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Боец смешанных единоборств Джастин Торнтон после поражения от Диллона Клеклера попал в больницу, но спасти спортсмена так и не удалось
Джастин Торнтон был частично парализован после боя
Джастин Торнтон был частично парализован после боя

Американский боец ММА Джастин Торнтон скончался спустя полтора месяца после поражения от Диллона Клеклера на турнире по кулачным боям.

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Поединок состоялся 20 августа в Миссисипи. Клеклер отправил Торнтона в нокаут уже на 19-й секунде. После чего Джастин был госпитализирован.

Торнтон после поединка был частично парализован и оставался в больнице в течение нескольких недель.

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Напомним, что гонщика NASCAR застрелили в доме его бывшей жены. Джон Уэс Таунли пришел на разборки с топором.

Ранее мы писали, что кубинского боксера застрелили на свиноферме во Флориде через два дня после лучшего боя в карьере. Йендрис Родригес Вальдеc в субботу завершил поединок вничью, а в понедельник погиб от рук "трусливого дегенерата".

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