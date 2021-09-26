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Победа нокаутом над американкой и титул чемпионки UFC остается у Шевченко

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
26 сентября, 10:28
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Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко успешно защитила титул в бою с американкой Лорен Мерфи
Валентина Шевченко в шестой раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе
Валентина Шевченко в шестой раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе / Фото: Reuters

В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 266. В главном бою карда сошлись 33-летняя уроженка Киргизстана Валентина Шевченко и Лорен Мерфи из США.

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С первого раунда инициативой владела киргизско-перунская спортсменка, которая беспрерывно наносила удары сопернице. Было видно, что американка не справляется с чемпионкой и развязка боя наступит скоро.

В четвертом раунде Шевченко нанесла мощный удар рукой и начала добивание. Лорен прижалась к сетке, а затем упала на канвас, где Валентина серией локтей довела бой до победы. Рефери зафиксировал победу нокаутом у киргизско-перуанской спортсменки.

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Для Валентины Шевченко это была шестая защита титула. Всего у нее 25 боев в профессиональных ММА (22 победы и 3 поражения).

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У ее соперницы, 38-летней Мерфи на счету 20 боев (15 побед, 5 поражений). Ранее она еще не проигрывала нокаутом.

Напомним, что Валентина Шевченко 11-кратная чемпионка мира по муай-тай и 3-кратная чемпионка мира по кикбоксингу.

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