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Убийство за четыре секунды: страшный нокаут в украинском MMA

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
24 сентября, 20:44
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На турнире по смешанным единоборствам в Николаеве зрители стали свидетелями жуткого нокаута. Бой продлился всего четыре секунды, а проигравший еще долго не мог прийти в себя
Нокаут за 4 секунды в поединке MMA
Нокаут за 4 секунды в поединке MMA

В клетке сошлись Павел Пинзул и Роман Белогуров. После приветствия кулаками бойцы перешли к делу, но не успел бой начаться, как тут же завершился!

Пинзул сначала нанес не опасный удар ногой, а затем резко пробил левой в челюсть. Белогуров вырубился и упал на канвас, а его руки замерли в неестественном положении. Рефери еще долго пытался привести бедолагу в чувство.

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Кстати, в Сети пишут, что для Белогурова это было 15-е поражение подряд, а его рекорд в MMA составляет 7-18. Возможно, стоит подумать о другой профессии.

Полная запись вечера MMA в Николаеве:

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