Заявка на чемпионство? Смит задушил Спэнна в первом раунде

В ночь с 18 на 19 сентября в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 192.
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В главном поединке в полутяжелой весовой категории основного карда турнира встречались 33-летний американский спортсмен Энтони Смит и его 30-летний соотечественник Райан Спэнн.
Бой завершился уже на четвёртой минуте первого раунда. Смит удачно провел удушающий прием (задний голый дроссель), и рефери остановил поединок.
Tensions were high initially, but @lionheartasmith and @Superman_Spann shook hands after their #UFCVegas37 fight pic.twitter.com/4xEw8Qc1qF— ESPN MMA (@espnmma) September 19, 2021
Для Энтони эта победа стала третьей подряд на UFC, теперь на его счету 11 побед и 5 поражений. У его противника в UFC – пять побед и одно поражение.