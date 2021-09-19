Заявка на чемпионство? Смит задушил Спэнна в первом раунде

Схватка между Энтони Смитом и Райаном Спэнном на турнире UFC Fight Night 192 завершилась удушающим приемом

Энтони Смит - Райан Спэнн / Фото: mmafighting.com

В ночь с 18 на 19 сентября в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 192.

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В главном поединке в полутяжелой весовой категории основного карда турнира встречались 33-летний американский спортсмен Энтони Смит и его 30-летний соотечественник Райан Спэнн.

Бой завершился уже на четвёртой минуте первого раунда. Смит удачно провел удушающий прием (задний голый дроссель), и рефери остановил поединок.

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Для Энтони эта победа стала третьей подряд на UFC, теперь на его счету 11 побед и 5 поражений. У его противника в UFC – пять побед и одно поражение.