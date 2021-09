Заявка на чемпионство? Смит задушил Спэнна в первом раунде

В ночь с 18 на 19 сентября в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 192.

В главном поединке в полутяжелой весовой категории основного карда турнира встречались 33-летний американский спортсмен Энтони Смит и его 30-летний соотечественник Райан Спэнн.

Бой завершился уже на четвёртой минуте первого раунда. Смит удачно провел удушающий прием (задний голый дроссель), и рефери остановил поединок.

Tensions were high initially, but @lionheartasmith and @Superman_Spann shook hands after their #UFCVegas37 fight pic.twitter.com/4xEw8Qc1qF