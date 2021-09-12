Герой Афгана сменил пол и избил женщину в ММА

Бывший спецназовец Райан Маклафин стал женщиной и провел первый поединок в смешанных единоборствах. Алана досрочно выиграла бой у Селин Провост

Алана с детства мечтала сменить пол

Всего второй случай в истории. Трансгендер провел официальный бой в смешанных единоборствах.

Американка Алана Маклафлин вышла в октагон в рамках турнира Combate Global в Майами. И во втором раунде досрочно победила француженку Селин Провост.

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Первым трансгендером в ММА была Фэллон Фокс, выступавшая с 2012 по 2014 год (5 побед и 1 поражение).

"Прямо сейчас я иду по стопам Фэллон, – говорит 38-летняя Маклафлин. – Я очень надеюсь, что за мной последуют другие. Если мы хотим видеть больше трансспортсменов и хотим видеть больше возможностей для трансдетей, нам придется пробраться в эти области и сделать это возможным для каждого".

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Алана родилась мужчиной и когда-то носила имя Райан. Еще мальчиком Маклафлин просил мать, чтобы ему провели операцию по смене пола, однако в религиозной семье не одобрили эту просьбу. Не получив желаемого, Райан пытался расти обычным человеком, но чем старше становился, тем больше осознавал, что хочет быть женщиной, а не мужчиной.

В детстве у Райана сформировались комплексы из-за маленького роста и худощавого телосложения. Он рос слабым ребенком, поэтому в школе терпел постоянные издевательства и побои. А в период с 5 до 10 лет Маклафлин подвергался сексуальному насилию со стороны одного из детей друзей семьи, на ферму к которым его отправляли погостить каждые выходные, пишет Спорт-Экспресс.

Чтобы преодолеть комплексы, Маклафлин пошел в армию США. Там он шесть лет служил в отряде спецназа. Райан был награжден восемью медалями, в том числе за службу в Афганистане в 2007 году.

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В 2009 году Райан переехал в Северную Каролину, где в 2015-м получил ученую степень в области изобразительных искусств.

Затем Маклафлин отправился в Таиланд, где осуществил давнюю мечту: сделал операцию по смене пола. Так Райан стал Аланой.

Вернувшись в США, Алана устроилась в мясную лавку – это была единственная работа, на которой она смогла удержаться как открытый трансгендер. А в начале 2021-го Маклафлин начала заниматься ММА.