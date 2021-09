"Убийство" кубинского ветерана на ринге. Экс-чемпион Bellator восстановил свою репутацию

В Сан-Хосе (США), в ночь на 19 сентября, состоялся турнир Bellator 266, где в главном бою встретились экс-чемпион Bellator американец Фил Дэвис (23-6) и бывший претендент на чемпионский титул UFC Йоэль Ромеро (13-6) из Кубы.

Поединок продлился три раунда и завершился победой по очкам американского полутяжеловеса. При этом двое судей отдали предпочтение Дэвису 30:27 и 30:26, а третий судья решил, что победу одержал Ромеро – 29:28.

Добавим, что для кубинского бойца это был первый поединок в Bellator после перехода из UFC.

A big takedown from @PhilMrWonderful to end round 2. #Bellator266 LIVE on @SHOsports . pic.twitter.com/PM4CBpe3if

Для 36-летнего Дэвиса это победа стала 23-й по счету в 30-ти поединках. У 44-летнего Ромеро на счету 13 побед и 6 поражений.

.@PhilMrWonderful unrelenting with the takedowns to @YoelRomeroMMA.#Bellator266 LIVE on @SHOsports. pic.twitter.com/NsuJNf4ORb