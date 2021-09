"Вбивство" кубинського ветерана на рингу. Екс-чемпіон Bellator відновив свою репутацію

У Сан-Хосе (США), в ніч на 19 вересня, відбувся турнір Bellator 266, де в головному бою зустрілися екс-чемпіон Bellator американець Філ Девіс (23-6) і колишній претендент на чемпіонський титул UFC Йоель Ромеро (13-6) з Куби.

Поєдинок тривав три раунди і завершився перемогою за очками американського напівважковаговика. При цьому двоє суддів віддали перевагу Девісу 30:27 і 30:26, а третій суддя вирішив, що перемогу здобув Ромеро – 29:28.

Додамо, що для кубинського бійця це був перший поєдинок в Bellator після переходу з UFC.

A big takedown from @PhilMrWonderful to end round 2. # Bellator266 LIVE on @SHOsports . pic.twitter.com/PM4CBpe3if