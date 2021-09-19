"Вбивство" кубинського ветерана на рингу. Екс-чемпіон Bellator відновив свою репутацію

У Сан-Хосе (США), в ніч на 19 вересня, відбувся турнір Bellator 266, де в головному бою зустрілися екс-чемпіон Bellator американець Філ Девіс (23-6) і колишній претендент на чемпіонський титул UFC Йоель Ромеро (13-6) з Куби.
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Поєдинок тривав три раунди і завершився перемогою за очками американського напівважковаговика. При цьому двоє суддів віддали перевагу Девісу 30:27 і 30:26, а третій суддя вирішив, що перемогу здобув Ромеро – 29:28.
. @PhilMrWonderful gets @YoelRomeroMMA & # 39; s attention. # Bellator266 LIVE on @SHOsports . pic.twitter.com/n50P0uIJzK- BellatorMMA (@BellatorMMA) September 19, 2021
Додамо, що для кубинського бійця це був перший поєдинок в Bellator після переходу з UFC.
A big takedown from @PhilMrWonderful to end round 2. # Bellator266 LIVE on @SHOsports . pic.twitter.com/PM4CBpe3if- BellatorMMA (@BellatorMMA) September 19, 2021
Для 36-річного Девіса це перемога стала 23-ю за рахунком в 30-ти поєдинках. У 44-річного Ромеро на рахунку 13 перемог і 6 поразок.
. @PhilMrWonderful unrelenting with the takedowns to @YoelRomeroMMA . # Bellator266 LIVE on @SHOsports . pic.twitter.com/NsuJNf4ORb- BellatorMMA (@BellatorMMA) September 19, 2021
Додамо, що у співголовному поєдинку вечора американський боєць Нейман Грейсі переміг технічним нокаутом в першому раунді співвітчизника Марка Леммінгера.