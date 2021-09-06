Крута розв'язка в MMA: боєць встав після нокдауну і нокаутував суперника

Неймовірна розв'язка в поєдинку MMA
На початку першого раунду Ділан Кінг потужним ударом з лівої відправив Кемерона Смотермана в нокдаун.
Відразу ж він кинувся добивати суперника, але Смотермана витримав серію ударів, попутно відновлюючи сили.
А ближче до кінця раунду вже Кемерон завдав точного удару в голову супернику. Побачивши, що Кінг "поплив", він кинувся його добивати і таки поклав на канвас!
Відзначимо, що на рахунку Смотермана тепер три перемоги при двох поразках, а Кінг зазнав другу поразку і лише одного разу виграв.
Читайте також:
- Українця побили в Лас-Вегасі. Що він там робив?
- Як завалити Полярного Ведмедя одним ударом. показує Аспіналл
- Українка влаштувала пекло для суперниці, але судді були іншої думки
- Операція на руці виявилася смертельною! Боєць ММА помер в 30 років
- З чоловіком на унітазі: інтим по-російськи від зірки MMA