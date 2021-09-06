Крута розв'язка в MMA: боєць встав після нокдауну і нокаутував суперника

Неймовірно видовищним вийшов поєдинок двох бійців-початківців змішаних єдиноборств на турнірі Fury FC 50. Переможець героїчно вистояв після нокдауну

Неймовірна розв'язка в поєдинку MMA

На початку першого раунду Ділан Кінг потужним ударом з лівої відправив Кемерона Смотермана в нокдаун.

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Відразу ж він кинувся добивати суперника, але Смотермана витримав серію ударів, попутно відновлюючи сили.

А ближче до кінця раунду вже Кемерон завдав точного удару в голову супернику. Побачивши, що Кінг "поплив", він кинувся його добивати і таки поклав на канвас!

Відзначимо, що на рахунку Смотермана тепер три перемоги при двох поразках, а Кінг зазнав другу поразку і лише одного разу виграв.

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