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Спарринг-партнер Фьюри чуть не убил россиянина

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
11 июля, 10:18
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Казахстанский боксер Иван Дычко на первой минуте нокаутировал россиянина Дениса Бахтова. Ранее он готовил Фьюри к бою с Уайлдером
После тренировок с Тайсоном Дычко легко нокаутировал соперника
После тренировок с Тайсоном Дычко легко нокаутировал соперника

В Алматы прошел боксерский вечер, где в супертяжелом весе казахстанец Иван Дычко встретился с россиянином Денисом Бахтовым.

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Бой продолжался меньше минуты. Дычко мощным ударом в голову свалил противника, который рухнул на спину и еще несколько секунд бился в конвульсиях. Правда, потом самостоятельно покинул ринг.

Это десятая победа нокаутом казахстанского боксера, в десяти поединках. Для Бахтова это было девятое поражение подряд.

Стоит сказать, что Иван Дычко лишь недавно вернулся из Лас-Вегаса. Он помогал чемпиону WBC Тайсону Фьюри готовиться к поединку против Деонтея Уайлдера. Однако бой Фьюри и Уайлдера перенесли на осень из-за коронавируса.

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