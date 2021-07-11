Спаринг-партнер Ф'юрі мало не вбив росіянина

Казахстанський боксер Іван Дичко на першій хвилині нокаутував росіянина Дениса Бахтова. Раніше він готував Ф'юрі до бою з Уайлдером

Після тренувань з Тайсоном Дичко легко нокаутував суперника

В Алмати пройшов боксерський вечір, де в суперважкій вазі казахстанець Іван Дичко зустрівся з росіянином Денисом Бахтовим.

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Бій тривав менше хвилини. Дичко потужним ударом в голову звалив противника, який упав на спину і ще кілька секунд бився в конвульсіях. Правда, потім самостійно покинув ринг.

Це десята перемога нокаутом казахстанського боксера, в десяти поєдинках. Для Бахтова це була дев'ята поразка поспіль.

Варто сказати, що Іван Дичко лише недавно повернувся з Лас-Вегаса. Він допомагав чемпіонові WBC Тайсону Ф'юрі готуватися до поєдинку проти Деонтея Уайлдера. Однак бій Ф'юрі і Уайлдера перенесли на осінь через коронавірус.