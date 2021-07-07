Сыну легендарного российского боксера вручили радужный чемпионский пояс

Тим Цзю в третьем раунде нокаутировал Стива Парка и забрал два чемпионских пояса по версиям WBO Global и IBF Australian

Тим Цзю с чемпионскими поясами. Фото twitter.com/ItsTheBoxinNews

Австралийский боксер первого среднего веса Тим Цзю провел бой против соотечественника Стива Спарка и одержал победу нокаутом в третьем раунде. На кону в этом поединке стояли титулы WBO Global и IBF Australian.

#TszyuSpark Tszyu wins in Round 3 – drops Spark twice with body shots and ref stops fight pic.twitter.com/XxYMeRKTgi — Grantlee Kieza OAM (@Grantlee_Kieza) July 7, 2021

Один из поясов оказался с радужной расцветкой, которая ассоциируется с представителями ЛГБТ.

Читайте также: "Меня не обманешь": почему сын легендарного Цзю не боксирует в России

26-летний Цзю выиграл 19 боев в карьере на профессиональном ринге из 19, из них 15 – нокаутом.

Тим – сын легендарного российского боксера Кости Цзю. Двукратного чемпиона Европы и чемпион мира среди любителей, абсолютного чемпион мира среди профессионалов. Тим родился в Австралии, под флагом которой и выступает. Ранее мы рассказывали о детях, которые не посрамили славу великих отцов.