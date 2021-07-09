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У Фьюри – коронавирус! Третий чемпионский бой с Уалдером перенесли, но уже есть дата

Елена Павлова Елена Павлова
9 июля, 09:29
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заразился COVID-19, а третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером перенесли с 24 июля на осень
Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

8 июля в команде Фьюри произошла вспышка коронавируса. А сегодня стало известно, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заразился COVID-19, из-за чего третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером перенесли – сообщает AP, ссылаясь на свои источники.

Изначально поединок Фьюри – Уайлдер должен был пройти 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, а в андеркарде чемпионского боя в США выступить украинец Выхрист. Но, теперь реванш перенесли на 9 октября. Об этом сообщил журналист Майк Коппинджер в своем Twitter. Арену менять не будут.

Отмечается, что Тайсон проводил тренировочный лагерь в Майами, штат Флорида, однако теперь вернется домой, в Великобританию.

Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом мира
Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом мира / Фото: AFP

Напомним, что в декабре 2018 года бой Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер завершился вничью. А в феврале 2020-го британец нокаутировал американца и отобрал у того пояс WBC в супертяжелом весе.

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На счету Тайсона Фьюри 31 поединок в профессиональном боксе, в том числе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья. У Деонтея Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.

Ранее Фьюри и Уайлдер устроили невероятную дуэль взглядов.

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