Хабиб и Уайт устроили шоу в Абу-Даби: видео нокаутов турнира Warriors 15

Посмотреть на убойные нокауты приехал даже звездный футболист Кларенс Зеедорф

Сегодня в Абу-Даби прошел турнир по смешанным единоборствам WARRIORS 15, гостями которого стали глава UFC Дана Уайт, бывший чемпион промоушена россиянин Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру после победы над Джастином Гейдж в октябре, а также бывший футболист сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф.

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В турнире приняли участие малоизвестные бойцы, тем не менее, зрители стали свидетелями нескольких зрелищных нокаутов.

Сайгид Изагахмаев – Карлстон Линдси Харрис

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Ринат Фахретдинов – Эрик Спайсли

Мартун Межлумян – Даниэль Вега

Элайджас Пакнис – Мохамад Осейли

Шахбан Алхасов – Василе Супровичи

Леандро Гомеш – Мохамед Карим

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ИмамШафи Алиев – Пим Кустерс

Рамзан Якаев – Рей Насионалес

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