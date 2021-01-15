Хабиб и Уайт устроили шоу в Абу-Даби: видео нокаутов турнира Warriors 15

Сегодня в Абу-Даби прошел турнир по смешанным единоборствам WARRIORS 15, гостями которого стали глава UFC Дана Уайт, бывший чемпион промоушена россиянин Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру после победы над Джастином Гейдж в октябре, а также бывший футболист сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф.
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В турнире приняли участие малоизвестные бойцы, тем не менее, зрители стали свидетелями нескольких зрелищных нокаутов.
Сайгид Изагахмаев – Карлстон Линдси Харрис
Ринат Фахретдинов – Эрик Спайсли
Мартун Межлумян – Даниэль Вега
Элайджас Пакнис – Мохамад Осейли
Шахбан Алхасов – Василе Супровичи
Леандро Гомеш – Мохамед Карим
ИмамШафи Алиев – Пим Кустерс
Рамзан Якаев – Рей Насионалес
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