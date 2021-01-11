Вырубит за 60 секунд: возвращение Макгрегора будет очень коротким

Возвращение в октагон ирландского бойца Конора Макгрегора всегда вызывает повышенный интерес. А на его бой против Дастина Порье билеты были раскуплены за 18 часов! Турнир UFC 257 с участием Конора состоится 23 января на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Но бывший чемпион UFC в двух весовых категориях уверен, что бой будет коротким.

"Мне нравится Дастин. Я считаю, что он хороший боец, даже великий. Но все еще уровнем ниже меня. Я вырублю Порье за 60 секунд", – цитирует Макгрегора mmajunkie.

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Конор Макгрегор / Фото: Twitter

Напомним, что во время предыдущего боя, который состоялся год назад, Конор нокаутировал американца Дональда Серроне уже на 40-й секунде противостояния.

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Напомним, что это будет бой-реванш против Дастина Порье. Порье и Макгрегор уже встречались в 2014 году, и тогда ирландец одержал досрочную победу. На счету Конора 22 победы и 4 поражения. Порье имеет за плечами 26 побед и 6 поражений, а еще 1 бой признан несостоявшимся.

Ранее мы писали, что турнир с участием невероятного Конора стал самым продаваемым в 2020 году. 1,3 млн трансляций было продано на бой Макгрегора в январе.

Марина Мороз о Коноре Макгрегоре:

Марина Мороз о Коноре Макгрегоре

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