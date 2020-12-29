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Растет новая звезда бокса: Конор Макгрегор показал технику трехлетнего сына

29 декабря, 21:15

Александр Трикиша Александр Трикиша

Трехлетний парень выбрал боксерскую ю грушу, а не новогодний мультик

Звезда UFC Конор Макгрегор, готовящийся к возвращению в октагон и поединку против Дастина Порье, похвастался тем, как боксирует его трехлетний сын Конор Джек. Пока его младшая сестра Кроя смотрела мультфильм на большом экране, парнишка в углу колотил грушу и умело уклонялся, когда снаряд летел в его сторону.

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С такими данными из мальчика может вырасти новая звезда мирового бокса. Ну или можно будет пойти по стопам отца и попробовать себя в смешанных единоборствах. Кстати, Конор Джек уже попробовал себя в роли борца. И получилось неплохо.

К слову, накануне Рождества Конор Магрегор сообщил, что его супруга Ди Дэвлин беременна в третий раз. Конор Джек появился на свет в 2017 году, спустя два года родилась Кроя.

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Ранее мы писали, что походка Макгрегора стала мемом. Его уже пародируют футболисты, но Конору это нравится. "Походку миллиардера" исполнили в матче Кубка Персидского залива.

Украинка из UFC Марина Мороз о Коноре Макгрегоре:

Марина Мороз о Коноре Макгрегоре

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сын бокс смешанные единоборства Конор Макгрегор

Источник: Сегодня|Спорт

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