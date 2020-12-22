Турнир с участием невероятного Конора стал самым продаваемым в 2020 году

1,3 млн трансляций было продано на бой Макгрегора в январе

Вечер UFC 246 с участием бывшего чемпиона в двух весах Конора Макгрегора стал самым продаваемым турниром промоушена по итогам 2020 года. Об этом в своем Twitter написал сам ирландский боец. Ранее мы писали, что "Львица" UFC Аманда Нуньес согласилась "нокаутировать зад" популярного блогера вместо Макгрегора.

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Ирландец опубликовал документ, в котором указано, что на его бой с американцем Дональдом Серроне в рамках UFC 246 было продано 1,3 млн трансляций. Хотя сам поединок получился быстротечным – Конор нокаутировал соперника уже на 40-й секунде боя.

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Конор Макгрегор победил Дональда Серроне за 40 секунд / Фото: Reuters

"Поздравляю UFC с отличным 2020 годом! Единственная спортивная организация на планете, которая устраивала турниры на протяжении всего года! Невероятно! Для меня большая честь быть участником самого продаваемого PPV-ивента Макгрегор – Серроне этого года. Мои поздравления Дональду", – написал Конор.

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Напомним, что Конор официально возвращается в октагон 23 января на турнире UFC 257, который, вероятнее всего, состоится на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Это будет бой-реванш против Дастина Порье. Напомним, что Порье и Макгрегор уже встречались в 2014 году, и тогда ирландец одержал досрочную победу.

Смотрите взвешивание Макгрегора и Серроне

Видео: Reuters

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