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Высшие силы сказали убить! Сестра вступилась за бойца, который напал на нее с ножом

10 января, 12:57

Елена Павлова Елена Павлова

Ривера в последнее время разговаривал сам с собой и потерял интерес к тренировкам

Мексиканка Лесли Ривера вступилась за своего брата, бойца смешанный единоборств Ирвина Риверу, который напал на нее с сестрой. 7 января Ривера нанес несколько ножевых ранений сестрам, объяснив поступок "велением высших сил". Отметим, что боец UFC уже арестован в США, и ему грозит большой срок.

"Мы любим брата. Все знают, как мы близки. И хотим, чтобы Ирвин получил профессиональную помощь, в которой он так нуждается. В минувший уик-энд брат был сам не свой. Он не спал, разговаривал сам с собой и потерял интерес к тренировкам, а, как мы знаем, он живет ради этого. Это меня обеспокоило, мы сели в самолет и полетели к нему", – цитирует Лесли bjpenn.com.

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Ирвин Ривера

Ирвин Ривера / Фото: Instagram

Девушка рассказала, что после прилета во Флориду они увидели, что психологическое состояние брата было хуже, чем они представляли. "Он был полностью сломлен. Это нелегко, но я и моя семья просим молиться за него. Хотим, чтобы он получил помощь, которая ему так необходима", – отметила Лесли.

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Напомним, что последний раз Ривера дрался в октагоне в октябре 2020 года, когда проиграл раздельным решением судей Андре Юэллу. Бывший чемпион лиги Titan FC имеет рекорд 1-2 в трех боях UFC.

Ранее другую звезду UFC, Конора Макгрегора, арестовали за попытку сексуального насилия.

Видео: Reuters

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