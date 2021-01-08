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Пытался зарезать сестер: боец UFC арестован в США и ему грозит пожизненное заключение

8 января, 09:23

Елена Павлова Елена Павлова

У Ирвина Риверы могут быть проблемы с психикой

31-летний мексиканский боец смешанных единоборств Ирвин Ривера задержан по подозрению в покушении на убийство. Спортсмен, который выступает в легчайшем весе топового промоушена UFC, был арестован 7 января. Ранее другую звезду UFC, Конора Макгрегора, арестовали за попытку сексуального насилия.

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Ирвин Ривера

Ирвин Ривера / Фото: Instagram

По информации MMA Fighting, полиция задержала Риверу по подозрению в нанесении ножевых ран своим сестрам. Других подробностей инцидента с участием бойца UFC пока нет. Случившееся прокомментировал его менеджер – Али Абдель-Азиз, известный по работе с Хабибом Нурмагомедовым:

"UFC известно о недавнем инциденте с участием Риверы, который мог возникнуть в связи с проблемами с психическим здоровьем. Сейчас организация собирает дополнительную информацию. Расследование продолжается. Но UFC проинформировал Риверу, что пока ему не будут предложены никакие бои".

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Отмечается, что во Флориде по обвинению в умышленном убийстве первой степени предполагается смертный приговор или пожизненное заключение.

Напомним, что последний раз Ривера дрался в октагоне в октябре 2020 года, когда проиграл раздельным решением судей Андре Юэллу. Бывший чемпион лиги Titan FC, имеет рекорд 1-2 в трех боях UFC.

Ранее чемпион UFC был арестован в США – у бойца был обнаружен пистолет.

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