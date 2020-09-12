Українська
$ 27,9
33,07
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия

12 сентября, 20:19

Елена Павлова Елена Павлова

Ирландский боец был допрошен на французском острове Корсика

Звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор задержан полицией за попытку сексуального насилия и непристойное поведение – сообщает Daily Mail. В связи с громким обвинением ирландский боец UFC был допрошен на французском острове Корсика, но позднее освобожден из-под стражи. Ранее мы писали, что Макгрегора будят для сдачи анализов даже после завершения карьеры.

Реклама

По информации британского издания, инцидент произошел в одном из баров острова. В прокуратуре Корсики заявили, что на Макгрегора была подана жалоба, в которой осуждались "действия, которые можно охарактеризовать как попытку сексуального насилия и демонстрацию сексуального поведения". Но боец через своего представителя опроверг все обвинения.

Читайте также: "Перед танком Конор будет стоять до последнего": украинка из UFC верит в возвращение легенды

Напомним, что Макгрегор сейчас путешествует по Средиземноморью со своей невестой Ди Девлин. Пара живет вместе с 2008 года и воспитывает двоих детей, но лишь месяц назад 32-летний Конор предложил девушке выйти за него замуж.

Ди Девлин и Конор Макгрегор/Фото extra.ie
Реклама

Ди Девлин и Конор Макгрегор/Фото extra.ie

В тренде
Видео голов и обзор матча Испания – Украина в Лиге наций

Напомним, в течение 2019 года СМИ писали, что неназванные женщины дважды обвиняли ирландца в изнасиловании, но оба дела не дошли до суда. "Я помолюсь за тех, кто пытается оклеветать меня и причинить мне вред подобными вещами, вот и все. Да, конечно, я все отрицаю. Дайте мне время. Время все покажет", – комментировал ситуацию Конор для ESPN.

Конор Макгрегор со своей невестой

Конор Макгрегор со своей невестой / Фото: Instagram

Ирландец становился чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Макгрегор провел в профессиональной карьере 26 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. В своем последнем бою в промоушене он одержал победу над американцем Дональдом Серроне техническим нокаутом. В июне Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры.

Реклама

Смотрите, что украинская звезда UFC Марина Мороз сказала про Конора Макгрегора

Марина Мороз о Коноре Макгрегоре

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

допрос арест UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор корсика сексуальное насилие
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия
Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилияMMA
Видео дня: боец MMA дважды подряд ударил соперника в пах
Видео дня: боец MMA дважды подряд ударил соперника в пахMMA
Ветеран Оверим избил Сакаи в главном бою вечера смешанных единоборств в Лас-Вегасе
Ветеран Оверим избил Сакаи в главном бою вечера смешанных единоборств в Лас-ВегасеMMA
Звезду смешанных единоборств будят для сдачи анализов даже после завершения карьеры
Звезду смешанных единоборств будят для сдачи анализов даже после завершения карьерыMMA
Результаты Bellator 245: Дэвис победил Мачиду и стал претендентом на пояс россиянина
Результаты Bellator 245: Дэвис победил Мачиду и стал претендентом на пояс россиянинаMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять