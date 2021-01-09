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"Душитель" из Дагестана пообещал разобраться с Роналду (видео)

9 января, 23:28

Олег Люлька Олег Люлька

Похоже, грядет заруба...

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев опубликовал видео, на котором запечатлено, как непобедимый чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов из ресторана общается по телефону со своим другом – нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду. Судя по всему, Хабиб, который со своими приятелями находится в эти дни в Дубае, и Криштиану договаривались сыграть в футбол.

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"Блин, команда серьезная намечается. Мура, ты Криштиану на себя возьмешь?" – обратился Махачев к бойцу смешанного стиля Мураду Мачаеву, находившемуся за одним столом с Нурмагомедовым

"Криштиану мой. Я разберусь с ним", – пообещал 34-летний бородатый дагестанец Мурад Мачаев по прозвищу "Душитель", который ранее тренировался под руководством отца Хабиба

Посмотрим, во что выльются эти "разборки"...

Роналду и Мачаев
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Роналду и Мачаев / Фото: Reuters, Instagram

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Отметим, что в свое время Роналду и Нурмагомедов не раз встречались и обменивались подарками. А после октябрьской победы над Джастином Гейджи Криштиану трогательно поздравил Хабиба.

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Криштиану Роналду MMA UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов
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