Криштиану Роналду поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в UFC теплыми словами

В субботу вечером в чемпионском бою легковесов по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов досрочно победил Джастина Гейджи. После этого россиянин расплакался прямо в клетке и заявил, что завершает карьеру.

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Свои поздравления с успехом бойцу из Дагестана направили многие знаменитости. Среди них оказался и звездный футболист "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. 35-летний форвард давно следит за успехами Хабиба. Кроме собственно поздравлений "брату" с победой, Роналду направил Нурмагомедову слова о том, что его отец гордится им. Напомним, Абдулманап умер в июле в Москве из-за коронавируса.

В свое время спортсмены не раз встречались и обменивались сувенирными подарками.

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Сам Криштиану в эти дни пытается всем доказать, что уже переболел коронавирусом и как можно скорее вернуться на поле. Симптомов у него не осталось, но последний тест все равно оказался положительным.

Тем временем, Дана Уайт рассказал о переломе Хабиба перед боем с Гейджи и выдал ему премию.

Смотрите, как Криштиану боролся с детьми и Джорджиной:

Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Хабиба в UFC

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