Українська
$ 28,27
33,41
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Криштиану Роналду поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в UFC теплыми словами

25 октября, 12:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Португальский футболист является давним поклонником бойца из Дагестана

В субботу вечером в чемпионском бою легковесов по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов досрочно победил Джастина Гейджи. После этого россиянин расплакался прямо в клетке и заявил, что завершает карьеру.

Реклама

Свои поздравления с успехом бойцу из Дагестана направили многие знаменитости. Среди них оказался и звездный футболист "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. 35-летний форвард давно следит за успехами Хабиба. Кроме собственно поздравлений "брату" с победой, Роналду направил Нурмагомедову слова о том, что его отец гордится им. Напомним, Абдулманап умер в июле в Москве из-за коронавируса.

В свое время спортсмены не раз встречались и обменивались сувенирными подарками.

В тренде
Титульный бой непобедимого украинца отменили. У него коронавирус
Реклама

Сам Криштиану в эти дни пытается всем доказать, что уже переболел коронавирусом и как можно скорее вернуться на поле. Симптомов у него не осталось, но последний тест все равно оказался положительным.

Тем временем, Дана Уайт рассказал о переломе Хабиба перед боем с Гейджи и выдал ему премию.

Смотрите, как Криштиану боролся с детьми и Джорджиной:

Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Хабиба в UFC

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Нурмагомедов – Гейджи: где смотреть бой года в UFC
Нурмагомедов – Гейджи: где смотреть бой года в UFCMMA
Хабиб – Гейджи: онлайн боя лучших бойцов легкого веса
Хабиб – Гейджи: онлайн боя лучших бойцов легкого весаMMA
Второй по популярности боец в мире сегодня бьется за титул. Сколько у него фанатов
Второй по популярности боец в мире сегодня бьется за титул. Сколько у него фанатовMMA
Хабиб не уложился в вес перед боем с Гейджи: инспектора обвинили в ошибке на миллионы
Хабиб не уложился в вес перед боем с Гейджи: инспектора обвинили в ошибке на миллионыMMA
Нурмагомедов полностью разделся, чтобы попасть в вес перед боем с Гэтжи
Нурмагомедов полностью разделся, чтобы попасть в вес перед боем с ГэтжиMMA
Одним абзацем. Почему Хабиб завершил карьеру на пике славы
Одним абзацем. Почему Хабиб завершил карьеру на пике славыMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять