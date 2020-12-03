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"Ювентус" – "Динамо": лучший и худший игроки матча

3 декабря, 07:50

Олег Люлька Олег Люлька

У киевлян самую высокую оценку за поединок получил Кендзера, у туринцев – Кьеза

Лучшим игроком "Динамо" в гостевом матче с "Ювентусом", который киевляне проиграли 0:3, аналитический портал WhoScore назвал правого защитника "бело-синих" Томаша Кендзера. Поляк за свою игру против туринцев получил оценку 6,5.

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В тройку лучших игроков команды Луческу, по оценкам аналитиков, также вошли Шапаренко (6,4) и Миколенко (6,3). А самый низкий балл достался Шепелеву (5,7).

Оценки всех игроков "Динамо": Бущан (6,0) – Кендзера (6,5), Забарный (5,8), Попов (6,3), Миколенко (6,3) – Шепелев (5,7), Сидорчук (6,0), Шапаренко (6,4) – Цыганков (5,9), Вербич (5,8), Родригес (6,1). На замену выходили: Де Пена (6,2), Караваев (6,2), Гармаш (6,0), Супряга (6,1), Леднев (6,0).

Отметим, что тройку лучших у "Ювентуса" составили авторы голов Кьеза (9,1), Мората (8,8) и Роналду (8,6).

"Ювентус" – "Динамо"
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"Ювентус" – "Динамо" / Фото: Reuters

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Добавим, что последнем туре Лиги чемпионов, 8 декабря, решится судьба третьего места в группе и путевки в 1/16 Лиги Европы. "Динамо" в Киеве устроит победа над "Ференцварошем", а также ничья 0:0, 1:1 или 2:2.

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
5
5
0
0
16
2
14
15
Забитые 16
Пропущеные 2
Разница 14
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ЮвентусЮвентусЮве
5
4
0
1
11
4
7
12
Забитые 11
Пропущеные 4
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В П В
3
ДинамоДинамоДин
5
0
1
4
3
13
-10
1
Забитые 3
Пропущеные 13
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П Н П
4
ФеренцварошФеренцварошФер
5
0
1
4
5
16
-11
1
Забитые 5
Пропущеные 16
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П Н П

Обзор матча "Ювентус" – "Динамо" (3:0)

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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