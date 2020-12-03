"Ювентус" – "Динамо": лучший и худший игроки матча

У киевлян самую высокую оценку за поединок получил Кендзера, у туринцев – Кьеза

Лучшим игроком "Динамо" в гостевом матче с "Ювентусом", который киевляне проиграли 0:3, аналитический портал WhoScore назвал правого защитника "бело-синих" Томаша Кендзера. Поляк за свою игру против туринцев получил оценку 6,5.

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В тройку лучших игроков команды Луческу, по оценкам аналитиков, также вошли Шапаренко (6,4) и Миколенко (6,3). А самый низкий балл достался Шепелеву (5,7).

Оценки всех игроков "Динамо": Бущан (6,0) – Кендзера (6,5), Забарный (5,8), Попов (6,3), Миколенко (6,3) – Шепелев (5,7), Сидорчук (6,0), Шапаренко (6,4) – Цыганков (5,9), Вербич (5,8), Родригес (6,1). На замену выходили: Де Пена (6,2), Караваев (6,2), Гармаш (6,0), Супряга (6,1), Леднев (6,0).

Отметим, что тройку лучших у "Ювентуса" составили авторы голов Кьеза (9,1), Мората (8,8) и Роналду (8,6).

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Добавим, что последнем туре Лиги чемпионов, 8 декабря, решится судьба третьего места в группе и путевки в 1/16 Лиги Европы. "Динамо" в Киеве устроит победа над "Ференцварошем", а также ничья 0:0, 1:1 или 2:2.

Обзор матча "Ювентус" – "Динамо" (3:0)

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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