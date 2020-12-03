Луческу: "Очень сложно играть в обороне, когда у тебя 18-ти и 21-летние футболисты"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение от "Ювентуса" (0:3) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Теперь киевляне будут бороться с "Ференцварошем" за путевку в Лигу Европы.

"Не могу сказать, что мы плохо играли, но наши ошибки в обороне в итоге сказались на счете. У нас было несколько моментов, которые мы не довели до конца. Сказалась индивидуальная сила игроков "Ювентуса". Очень сложно играть в обороне, когда у тебя 21-летние и 18-летние игроки. Допущенные ошибки были фатальными. У "Ювентуса" было 6 моментов – 3 они не реализовали", – сказал Луческу ТК "Футбол".

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Мирча Луческу / Фото: Reuters

Про молодость "Динамо"

"Я говорю ребятам, что мы постоянно играем на 50%: первый тайм с "Барселоной", первый тайм с "Ювентусом" дома, первый тайм в Будапеште – мы все время не доводим до конца. Но мы растем, развиваемся, это огромный опыт для наших молодых игроков", – уверен Луческу.

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"Есть моменты, когда наши молодые игроки не принимают правильных решений. Например, при 0:1 во втором тайме мы контролировали мяч, хорошо играли. Но одна ошибка – Попов ввел мяч в центре, обрезался – и сразу пошла контратака соперника, и мы пропустили. Эти моменты мы не должны допускать. Я говорю игрокам, что они не должны нарушать принципов игры".

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Про игроков "Ювентуса"

"Я ребятам говорил, что игроки "Ювентуса" – мощные, хорошо оснащены, но они не играют в короткие передачи, им нужны свободные зоны для развития атак. Мы не давали этих возможностей за исключением тех ошибок, когда позволили сопернику приблизиться к воротам и забить голы. Для нас сейчас самая главная игра против "Ференцвароша". Она позволяет выйти в евровесну", – сказал Луческу.

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Смотрите, как "Динамо" играло против "Ювентуса"

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