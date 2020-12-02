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"Динамо" разгромлено "Ювентусом" в Италии

2 декабря, 23:51

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинский клуб не может забить в Лиге чемпионов во втором матче подряд

Для "Динамо" матч в Турине против "Ювентуса" не имел турнирного значения, так как в любом случае судьба путевки в Лигу Европы будет разыгрываться в заключительном матче группового этапа против "Ференцвароша" в Киеве. Тем не менее, задачу не ударить в грязь лицом никто не снимал. Мы проводили онлайн матча "Ювентус" – "Динамо".

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Киевляне сумели сдерживать натиск хозяев поля лишь 21 минуту, пока за дело не взялся сын знаменитого нападающего Энрико Кьезы Федерико. 23-летний футболист опередил Миколенко и головой переправил мяч в сетку ворот, Бущан дотянулся, но спасти свою команду не сумел. Для Кьезы-младшего этот гол стал дебютным в Лиге чемпионов и в составе "Ювентуса" в целом.

Перед самым перерывом киевляне имели супермомент, чтобы сравнять счет – Жерсон Родригес длинной передачей нашел в чужой штрафной Вербича, то красиво грудью сбросил под удар Цыганкову, а Виктор с нескольких метров пробил прямо в ногу Щенсному.

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В начале второго тайма Цыганков упустил еще один шанс отличиться, а затем настала "Ювентуса" очередь забивать. Правда, сначала туринцы отличились сомнительным мячом. Роналду забил гол с линии ворот, однако было подозрение, что перед этим был офсайд у Мораты. Первая в истории Лиги чемпионов женщина-арбитр Стефани Фраппар выслушала ассистента и даже не стала использовать VAR. А затем уже по всем правилам отличился Мората.

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
5
5
0
0
16
2
14
15
Забитые 16
Пропущеные 2
Разница 14
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ЮвентусЮвентусЮве
5
4
0
1
11
4
7
12
Забитые 11
Пропущеные 4
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В П В
3
ДинамоДинамоДин
5
0
1
4
3
13
-10
1
Забитые 3
Пропущеные 13
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П Н П
4
ФеренцварошФеренцварошФер
5
0
1
4
5
16
-11
1
Забитые 5
Пропущеные 16
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П Н П

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Динамо Киев Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

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