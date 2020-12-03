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"Игра с "Ференцварошем" будет для нас матчем полугодия": Бущан – о выживании в еврокубках

3 декабря, 01:22

Елена Павлова Елена Павлова

Голкипер "Динамо" также рассказал о главной разнице между киевлянами и "Ювентусом"

Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан проанализировал поражение от "Ювентуса" (0:3) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Теперь команда Мирчи Луческу будет бороться с "Ференцварошем" за путевку в Лигу Европы.

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"Ювентус" использовал свои моменты, значит результат закономерен. Игра шла до последней минуты. Но класс соперника такой, что свои полумоменты они решают. Для нас это большой урок. За долгий период времени первое выступление в Лиге чемпионов, еще и с такими командами. Да, это все опыт, но нужно и свои моменты реализовывать. Хочется выиграть, но мы реально смотрим на вещи – в "Барселоне" и "Ювентусе" лучшие игроки мира", – сказал Бущан ТК "Футбол".

Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Фото: REUTERS/Massimo Pinca

"Результат не такой, как мы хотели. Но, я уверен, что мы в отличной форме и хорошо подойдем к заключительному матчу в Лиге чемпионов. Мы не опускаем голову, у нас впереди важный поединок с "Ференцварошем", который будет решающим за путевку в Лигу Европы. Игра с ним точно будет для нас матчем полугодия", – отметил голкипер.

Ранее мы уже рассказывали, что нужно "Динамо" в последнем туре Лиги чемпионов.

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Смотрите, как "Динамо" играло против "Ювентуса"

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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