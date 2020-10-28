Українська
$ 28,37
33,56

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Скандал шептунов в "Реале": Бензема втихаря просил Менди не давать пасы Винисиусу (видео)

28 октября, 12:50

Олег Люлька Олег Люлька

Как оказалось, в лагере мадридского суперклуба - скверная обстановочка. Французов-заговорщиков вывели на чистую воду

Камеры наблюдения засняли диалог французских игроков "Реала" Бензема и Менди в перерыве матча с менхенгладбахской "Боруссией" (2:2), который привел к крупному скандалу. Как оказалось, внутри "Королевского клуба" есть явно не дружелюбные по отношению друг к другу группы футболистов, сформированные по национальному признаку.

Реклама

Когда игроки "Реала", уступавшие к тому моменту 0:1, собрались в подтрибунном помещении перед выходом на второй тайм, нападающий мадридцев Карим Бензема обратился на французском языке к своему соотечественнику, защитнику Ферлану Менди: "Брат, не играй на него, ради всего святого. Он играет против нас".

Как сообщает RMC Sport, Карим говорил о бразильском вингере "Реала" Винисиусе Жуниоре, стоявшем в нескольких метрах от него. Бразилец как раз играл на левом фланге, где его партнером по бровке был Менди.

Бензема, судя по всему, считал, что Винисиус, пусть и находившийся неподалеку, его фразу на французском не поймет. Однако теперь, когда слова Карима стали достоянием общественности, бразилец явно не воспылает к нему симпатией. И не исключено, этот скандал с "гнильцой" вконец испортит атмосферу внутри "Реала", который и так в начале сезона играет ни шатко ни валко.

Реклама

Бензема и Менди

Бензема и Менди / Фото: Twitter

В тренде
Все результаты 7-го тура чемпионата Украины

Отметим, что в матче с менхенгладбахской "Боруссией" Винисиус и вправду упустил несколько хороших моментов для взятия ворот соперника. Однако кто точно играл против "Реала", так это Менди. Именно из-за его ошибки, когда француз застрял за линией офсайда, мадридцы пропустили от немецкого клуба второй мяч. И потом лишь чудом избежали поражения (2:2), забив два гола в концовке.

Читайте также: "Динамо" против Реброва, Месси против "Ювентуса": расписание и результаты матчей среды в Лиге чемпионов

Напомним, что после двух туров "Реал" занимает последнее место в своей группе Лиги чемпионов, в которой с 4 очками лидирует "Шахтер".

Реклама

Смотрите, как "Реал" пропустил из-за ошибки Менди

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов Реал Мадрид Карим Бензема Боруссия Менхенгладбах Винисиус Жуниор Ферлан Менди

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" – "Ювентус": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Шахтер" – "Интер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Реал" – "Шахтер" в Лиге чемпионовЛига чемпионов
"Динамо" бито "Ювентусом": видео голов и обзор матчаЛига чемпионов
"Динамо" – "Ювентус": где смотреть матч Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Реал" – "Шахтер": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять