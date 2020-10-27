"Шахтер" – "Интер" и другие: расписание, трансляции и результаты Лиги чемпионов 27 октября

Во вторник, 27 октября, возобновляется групповой раунд Лиги чемпионов. Проходят восемь матчей второго тура, среди которых "Шахтер" – "Интер". Ниже – расписание поединков с телетрансляциями, котировки букмекеров, обновляемые результаты и актуальные турнирные таблицы.
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Отметим, что трансляции всех матчей Лиги чемпионов доступны на сервисе OLL.TV.
Лига чемпионов, 2-й тур. Вторник, 27 октября
Группа B
19:55 "Шахтер" – "Интер"
Букмекеры: 4.55 – 4.10 – 1.76
ТВ: "Футбол 1"
22:00 "Боруссия" М – "Реал"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 3.75 – 4.05 – 1.92
Группа A
19:55 "Локомотив" – "Бавария"
Букмекеры: 24.00 – 10.00 – 1.12
ТВ: "Футбол 3"
22:00 "Атлетико" – "Зальцбург"
Букмекеры: 1.69 – 4.20 – 4.95
Группа C
22:00 "Марсель" – "Манчестер Сити"
Букмекеры: 8.30 – 5.50 – 1.37
22:00 "Порту" – "Олимпиакос"
Букмекеры: 1.75 – 3.70 – 5.30
Группа D
22:00 "Аталанта" – "Аякс"
Букмекеры: 1.88 – 4.30 – 3.75
ТВ: "Футбол 3"
22:00 "Ливерпуль" – "Мидтьюлланн"
Букмекеры: 1.15 – 10.00 – 15.00
Добавим, что второй представитель Украины в Лиге чемпионов матч второго тура проведет в среду, в Будапеште. "Динамо" сыграет с "Ференцварошем" без Бущана и Миколенко, у которых обнаружили коронавирус.
Смотрите, как клубы Украины играли в первом туре ЛЧ
Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов
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