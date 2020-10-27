"Шахтер" – "Интер" и другие: расписание, трансляции и результаты Лиги чемпионов 27 октября

Все о поединках вторника в самом престижном клубном турнире Европы - котировки, расписание, счета и турнирные таблицы

Во вторник, 27 октября, возобновляется групповой раунд Лиги чемпионов. Проходят восемь матчей второго тура, среди которых "Шахтер" – "Интер". Ниже – расписание поединков с телетрансляциями, котировки букмекеров, обновляемые результаты и актуальные турнирные таблицы.

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Отметим, что трансляции всех матчей Лиги чемпионов доступны на сервисе OLL.TV.

Лига чемпионов, 2-й тур. Вторник, 27 октября

Группа B

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19:55 "Шахтер" – "Интер"

Букмекеры: 4.55 – 4.10 – 1.76

ТВ: "Футбол 1"

22:00 "Боруссия" М – "Реал"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 3.75 – 4.05 – 1.92

Группа A

19:55 "Локомотив" – "Бавария"

Букмекеры: 24.00 – 10.00 – 1.12

ТВ: "Футбол 3"

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22:00 "Атлетико" – "Зальцбург"

Букмекеры: 1.69 – 4.20 – 4.95

Группа C

22:00 "Марсель" – "Манчестер Сити"

Букмекеры: 8.30 – 5.50 – 1.37

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22:00 "Порту" – "Олимпиакос"

Букмекеры: 1.75 – 3.70 – 5.30

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Группа D

22:00 "Аталанта" – "Аякс"

Букмекеры: 1.88 – 4.30 – 3.75

ТВ: "Футбол 3"

22:00 "Ливерпуль" – "Мидтьюлланн"

Букмекеры: 1.15 – 10.00 – 15.00

Трофей Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Добавим, что второй представитель Украины в Лиге чемпионов матч второго тура проведет в среду, в Будапеште. "Динамо" сыграет с "Ференцварошем" без Бущана и Миколенко, у которых обнаружили коронавирус.

Смотрите, как клубы Украины играли в первом туре ЛЧ

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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