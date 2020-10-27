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"Шахтер" – "Интер" и другие: расписание, трансляции и результаты Лиги чемпионов 27 октября

27 октября, 07:00

Олег Люлька Олег Люлька

Все о поединках вторника в самом престижном клубном турнире Европы - котировки, расписание, счета и турнирные таблицы

Во вторник, 27 октября, возобновляется групповой раунд Лиги чемпионов. Проходят восемь матчей второго тура, среди которых "Шахтер" – "Интер". Ниже – расписание поединков с телетрансляциями, котировки букмекеров, обновляемые результаты и актуальные турнирные таблицы.

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Отметим, что трансляции всех матчей Лиги чемпионов доступны на сервисе OLL.TV.

Лига чемпионов, 2-й тур. Вторник, 27 октября

Группа B

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19:55 "Шахтер" – "Интер"
Букмекеры: 4.55 – 4.10 – 1.76
ТВ: "Футбол 1"

22:00 "Боруссия" М – "Реал"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 3.75 – 4.05 – 1.92

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
1
1
0
0
3
2
1
3
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В
2
ИнтерИнтерИнт
1
0
1
0
2
2
0
1
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
Боруссия МБоруссия МБор
1
0
1
0
2
2
0
1
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
Реал МадридРеал МадридРеа
1
0
0
1
2
3
-1
0
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница -1
Результаты последних матчей: П

Группа A

19:55 "Локомотив" – "Бавария"
Букмекеры: 24.00 – 10.00 – 1.12
ТВ: "Футбол 3"

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22:00 "Атлетико" – "Зальцбург"
Букмекеры: 1.69 – 4.20 – 4.95

Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БаварияБаварияБав
1
1
0
0
4
0
4
3
Забитые 4
Пропущеные 0
Разница 4
Результаты последних матчей: В
2
ЛокомотивЛокомотивЛок
1
0
1
0
2
2
0
1
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
ЗальцбургЗальцбургЗал
1
0
1
0
2
2
0
1
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
АтлетикоАтлетикоАтл
1
0
0
1
0
4
-4
0
Забитые 0
Пропущеные 4
Разница -4
Результаты последних матчей: П

Группа C

22:00 "Марсель" – "Манчестер Сити"
Букмекеры: 8.30 – 5.50 – 1.37

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22:00 "Порту" – "Олимпиакос"
Букмекеры: 1.75 – 3.70 – 5.30

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Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер СитиМанчестер СитиМан
1
1
0
0
3
1
2
3
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: В
2
ОлимпиакосОлимпиакосОли
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
МарсельМарсельМар
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: П
4
ПортуПортуПор
1
0
0
1
1
3
-2
0
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П

Группа D

22:00 "Аталанта" – "Аякс"
Букмекеры: 1.88 – 4.30 – 3.75
ТВ: "Футбол 3"

22:00 "Ливерпуль" – "Мидтьюлланн"
Букмекеры: 1.15 – 10.00 – 15.00

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
АталантаАталантаАта
1
1
0
0
4
0
4
3
Забитые 4
Пропущеные 0
Разница 4
Результаты последних матчей: В
2
ЛиверпульЛиверпульЛив
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
АяксАяксАяк
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: П
4
МидтьюлланнМидтьюлланнМид
1
0
0
1
0
4
-4
0
Забитые 0
Пропущеные 4
Разница -4
Результаты последних матчей: П

Трофей Лиги чемпионов

Трофей Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Добавим, что второй представитель Украины в Лиге чемпионов матч второго тура проведет в среду, в Будапеште. "Динамо" сыграет с "Ференцварошем" без Бущана и Миколенко, у которых обнаружили коронавирус.

Смотрите, как клубы Украины играли в первом туре ЛЧ

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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расписание Лига чемпионов результаты трансляция

Источник: Сегодня|Спорт

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