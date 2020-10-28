"Ювентус" – "Барселона": онлайн матча соперников "Динамо" по Лиге чемпионов

Сегодня проходят еще восемь матчей второго тура группового этапа самого престижного еврокубка. Узнавайте расписание и результаты матчей среды, 28 октября, в Лиге чемпионов. Центральный поединок намечен в Турине, где "Ювентус" принимает "Барселону". Наш сайт ведет онлайн-трансляцию встречи соперников киевского "Динамо" по группе G с оперативными комментариями, яркими фото и видео лучших моментов.

"Ювентус" – "Барселона"

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Расклады перед дуэлью. Гранды уверенно стартовали в турнире: итальянцы на классе обыграли в Киеве "Динамо" (2:0), а испанцы разделали под орех "Ференцварош" (5:1). А вот в национальных первенствах команды выступают не ахти. "Барселона" вообще идет в Ла Лиге на 12-й позиции, по два раза выиграв и проиграв в пяти турах. "Юве" в Серии А также взял верх лишь дважды в пяти матчах, но занимает пятое место, трижды сыграв вничью.

К сожалению, болельщики не увидят вместе на поле Лионеля Месси и Криштиану Роналду, поскольку португалец никак не может избавиться от коронавируса. При этом в Эль Класико Месси без Роналду "Реалу" не забивает.

Прогнозы. Букмекерские конторы небольшим фаворитом считают "Барселону". Коэффициент на ее успех – 2.45, на хозяев – 2.95, на ничью дают 3.45. Ожидают не больше трех голов. И если у гостей самые высокие шансы забить у Месси (2.40), то у "Юве" должен бы отличиться Альваро Мората (2.90).

Где смотреть. На украинском телевидении матч покажет канал "Футбол 3". Прямая трансляция начнется в 21:50. Также поединок можно смотреть на интернет-платформе OLL.TV. В повторе игру покажут на "Футбол 3" в четверг в 9:45.

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