"Ференцварош" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В среду, 28 октября, в Бедапеште проходит матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов "Ференцварош" – "Динамо". Киевляне под руководством Мирчи Луческу противостоят своему бывшему главному тренеру Сергею Реброву, ныне успешно возглавляющему лучшую команду Венгрии. Начало поединка на стадионе "Групама Арена" – в 22:00. Мы ведем онлайн этого матча с видео голов и лучших моментов встречи, а также яркими фото и комментариями.

"ФЕРЕНЦВАРОШ" – "ДИНАМО"

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Напомним, в первом туре Лиги чемпионов, неделей ранее, "Динамо" уступило в Киеве "Ювентусу" 0:2.

В свою очередь, "Ференцварош" на старте ЛЧ проиграл в гостях "Барселоне" 1:5. Единственный мяч у чемпионов Венгрии на "Камп Ноу" с пенальти забил украинец Игорь Харатин.

Таким образом сегодняшнее противостояние "Ференцвароша" и "Динамо" должно определить фаворита в борьбе за третье место в группе, позволяющее из Лиги чемпионов перейти в 1/16 финала Лиги Европы.

Добавим, что "Динамо" сыграет с "Ференцварошем" без двух ведущих футболистов. Бущан и Миколенко остались в Киеве, так как у них был обнаружен коронавирус.

Смотрите фото из лагеря "Динамо" в Венгрии

Сергей Ребров стал кумиром болельщиков "Динамо", играя в феноменальной связке с Андреем Шевченко. А с 2014 по 2017 год он тренировал киевскую команду, выиграв с ней два чемпионата Украины. "У меня сложные ощущения, – говорит 46-летний Ребров, сейчас возглавляющий "Ференцварош". – "Динамо" – моя родная команда, я всегда болею за нее. Но сейчас я тренирую "Ференцварош", и мы будем готовиться к "Динамо" так же серьезно, как и к "Ювентусу" с "Барселоной".

"ФЕРЕНЦВАРОШ" – "ДИНАМО":

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

"Ференцварош": Дибус; Ботко, Блажич, Ковачевич, Чивич; Шигер, Харатин, Сомалиа; Исаэл, Нгуэн, Мак

Не сыграет: Узуни

"Динамо": Бойко; Кендзера, Забарный, Попов, Караваев; Сидорчук, Шапаренко; Цыганков, Буяльский, де Пена; Супряга

Не сыграют: Тымчик (приводящая мышца), Бущан (болезнь), Миколенко (болезнь), Костевич (колено)

Лучшие голы "Ференцвароша" в этом сезоне

"ФЕРЕНЦВАРОШ" – "ДИНАМО": ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Сергей Ребров в "Ференцвароше". Фото: origo.hu

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров: "Конечно, сейчас во мне бурлят эмоции, но я профи. Мы попали в Лигу чемпионов, чтобы играть против таких команд. Я рад, что киевское "Динамо" тоже здесь, ведь они не выступали на этой стадии несколько лет. Это будет очень интересный матч, но мои чувства не повлияют на меня"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу: "Я должен сказать, что "Ференцварош" очень вырос за последнее время. Руководство правильно потратило деньги, взяло профессиональных игроков из разных стран и клубов, тем самым создав очень боеспособный коллектив. В составе "Ференцвароша" не так много венгерских игроков. В основном там играют иностранцы очень хорошего уровня и с большим опытом. Нам не помогут Георгий Бущан и Виталий Миколенко. Перед такими важными играми всегда тяжело терять игроков. Но это хорошая возможность для других футболистов, которые ранее имели меньше игровой практики, показать себя с наилучшей стороны"

"ФЕРЕНЦВАРОШ" – "ДИНАМО": СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМАНД

Суммарную стоимость сегодняшних соперников аналитики Transfermarkt оценивают в 128 млн евро. При этом состав "Динамо" (100 млн) почти в четыре раза дороже, чем у "Ференцвароша" (28 млн).

"ФЕРЕНЦВАРОШ" – "ДИНАМО"

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Аналитики букмекерских контор называют "Динамо" небольшим фаворитом матча. На победу киевлян установлен коэффициент 2.32, на ничью – 3.35, на победу "Ференцвароша" – 3.30. Таким образом вероятность исходов следующая: выигрыш "Динамо" – 42%, ничья – 28%, выигрыш венгров – 30%. Наиболее вероятными счетами поединка аналитики называют 1:1 или 1:0 в пользу киевлян.

"ФЕРЕНЦВАРОШ" – "ДИНАМО"

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Ференцварош" – "Динамо" в среду, 28 октября, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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