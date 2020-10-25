Месси обновил свой антирекорд в Эль Класико: без Роналду "Реалу" он не забивает

Как известно, конкуренция – лучший двигатель прогресса. Одним из доказательств этого утверждения может служить результативность Лионеля Месси в испанских классических противостояниях. Пока на Пиренеях играл португальский форвард Криштиану Роналду, аргентинец частенько огорчал его "Реал". А вот после перехода КриРо в итальянский "Ювентус", Лео ни разу не огорчил мадридскую команду. Напомним, вчера "Реал" победил "Барселону" благодаря пенальти Рамоса.

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Последний раз Месси забивал в Эль Класико еще в мае 2018 года. После этого принципиальные соперники встречались шесть раз, и ни разу Лионелю не удавалось огорчить вратаря "сливочных". Продолжилась невеселая серия вчера на "Камп Ноу". Ранее такого большого перерыва в результативности капитана каталонской команды не наблюдалось.

К тому же, даже перед этой паузой, в последние годы нападающий стал редко забивать "Реалу". В первых 27 матчах он забил 21 мяч, а в следующих 17 – всего пять. То ли возраст дает о себе знать (Лео – 33), то ли отсутствие должной мотивации.

Накануне в матче "Барселона" – "Реал" 17-летний Ансу Фати установил еще один рекорд.

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Смотрите, как Лионель забивал в Лиге чемпионов в ворота "Ференцвароша" с пенальти:

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