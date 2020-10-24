"Реал" победил "Барселону" благодаря пенальти Рамоса. У Месси – "горчичник", Лунин – в запасе

Классическое испанское противостояние прошло сегодня по всем законам жанра, но, к сожалению, без болельщиков. Наш сайт вел онлайн "Барселона" – "Реал". Было много борьбы и эмоций, но на этот раз преимущество явно было на стороне мадридцев.

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Обе команды переживают не лучшие времена, но, как показал поединок, кризис у каталонцев – глубже. Уже в стартовые 10 минут соперники обменялись голами. Сначала Вальверде воспользовался разрезающим пасом Бензема и вывел гостей Каталонии вперед. Но вскоре юный Ансу Фати с близкого расстояния восстановил равновесие – 1:1. За Лионелем Месси подопечные Зинедина Зидана внимательно следили и в итоге сдержали.

Во втором тайме решающим стал момент на 63-й минуте, когда защитник "Барсы" Клеман Лангле в своей штрафной потянул за футболку Серхио Рамоса, и рефери после консультации с VAR указал на 11-метровую отметку. Пострадавший капитан "Реала" четко переиграл бразильца Нето. После этого "сливочные" перешли на игру на контратаках, одной из которых на 90-й минуте воспользовался хорват Лука Модрич, – 3:1 в пользу "Реала".

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А Месси в добавленное время за грубые слова арбитру получил желтую карточку. Украинский вратарь Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

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Напомним, что после поражения "Реала" "Шахтеру" Зидану поставили ультиматум.

Эта победа вывела парней Зидана в лидеры Ла Лиги: команда набрала 13 очков в шести турах. А вот "Барселона" – лишь 10-я! Подопечные Рональда Кумана имеют 7 пунктов после пяти игр.

Смотрите, как в среду "Реал" проиграл в Лиге чемпионов "Шахтеру":

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