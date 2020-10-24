"Реал" победил "Барселону" благодаря пенальти Рамоса. У Месси – "горчичник", Лунин – в запасе

Классическое испанское противостояние прошло сегодня по всем законам жанра, но, к сожалению, без болельщиков. Наш сайт вел онлайн "Барселона" – "Реал". Было много борьбы и эмоций, но на этот раз преимущество явно было на стороне мадридцев.
Обе команды переживают не лучшие времена, но, как показал поединок, кризис у каталонцев – глубже. Уже в стартовые 10 минут соперники обменялись голами. Сначала Вальверде воспользовался разрезающим пасом Бензема и вывел гостей Каталонии вперед. Но вскоре юный Ансу Фати с близкого расстояния восстановил равновесие – 1:1. За Лионелем Месси подопечные Зинедина Зидана внимательно следили и в итоге сдержали.
Во втором тайме решающим стал момент на 63-й минуте, когда защитник "Барсы" Клеман Лангле в своей штрафной потянул за футболку Серхио Рамоса, и рефери после консультации с VAR указал на 11-метровую отметку. Пострадавший капитан "Реала" четко переиграл бразильца Нето. После этого "сливочные" перешли на игру на контратаках, одной из которых на 90-й минуте воспользовался хорват Лука Модрич, – 3:1 в пользу "Реала".
А Месси в добавленное время за грубые слова арбитру получил желтую карточку. Украинский вратарь Андрей Лунин остался на скамейке запасных.
Напомним, что после поражения "Реала" "Шахтеру" Зидану поставили ультиматум.
Эта победа вывела парней Зидана в лидеры Ла Лиги: команда набрала 13 очков в шести турах. А вот "Барселона" – лишь 10-я! Подопечные Рональда Кумана имеют 7 пунктов после пяти игр.
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