"Барселона" – "Реал": онлайн матча чемпионата Испании

В субботу, 24 октября, в седьмом туре чемпионата Испании состоится центральный матч всего первого круга Примеры: "Барселона" на домашнем стадионе "Камп Ноу" примет мадридский "Реал". Матч начнется в 17:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет онлайн-трансляция с описанием всех ключевых моментов.

"Барселона" – "Реал"

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Лишний раз описывать принципиальность "Эль-класико" не имеет смысла – матчи межу "Барселоной" и "Реалом" являются самыми популярными в мире и транслируются в десятки стран мира. А в этом сезоне у украинских болельщиков будет дополнительный стимул следить за этими командами, ведь оба испанских гранда являются соперниками наших команд в Лиге чемпионов.

Как раз накануне суперматча с "Барселоной" Реал" неожиданно уступил дома донецкому "Шахтеру" (2:3) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. При этом "горняки" после первого тайма вели в три мяча!

После встречи в Испании заговорили об отставке главного тренера "Реала" Зинедина Зидана и, скорее всего, матч против "Барселоны" станет судьбоносным для француза.

Что касается "Барселоны", то каталонцы посреди недели разгромили команду Сергея Реброва "Ференцварош" (5:1) и подходят к ответственному поединку с отличным настроением. "Блаугранас" стали главным ньюзмейкером межсезонья, когда устроили настоящую революцию в своем составе. Все началось с прихода главного тренера Рональда Кумана, который избавился от таких игроков как Иван Ракитич и Луис Суарес.

На данный момент "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Примеры, имея 10 баллов. У "Барселоны" на три очка меньше, но и матч в запасе.

Букмекеры о матче "Барселона" – "Реал":

Букмекеры считают "Барселону" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Рональда Кумана – 1.97, на ничью – 3.80, на победу "Реала" – 3.80.

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