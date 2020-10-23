Ждем "Эль-класико": прогноз, расписание и результаты 7-го тура чемпионата Испании

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 7-го тура Примеры. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Напомним, что в среду "Реал" дома проиграл "Шахтеру" в Лиге чемпионов.
Пятница, 23 октября
22:00 "Эльче" – "Валенсия"
Букмекеры: 3.20 – 3.20 – 2.25
Суббота, 24 октября
17:00 "Барселона" – "Реал"
Букмекеры: 2.05 – 3.50 – 3.60
19:30 "Осасуна" – "Атлетик"
Букмекеры: 3.30 – 2.90 – 2.50
19:30 "Севилья" – "Эйбар"
Букмекеры: 1.48 – 4.40 – 7.00
22:00 "Атлетико" – "Бетис"
Букмекеры: 1.60 – 3.80 – 6.25
Воскресенье, 25 октября
15:00 "Вальядолид" – "Алавес"
Букмекеры: 2.35 – 2.85 – 3.70
17:00 "Кадис" – "Вильярреал"
Букмекеры: 3.70 – 3.20 – 2.15
19:30 "Хетафе" – "Гранада"
Букмекеры: 1.85 – 3.10 – 5.25
22:00 "Реал Сосьедад" – "Уэска"
Букмекеры: 1.62 – 3.75 – 6.00
Понедельник, 26 октября
22:00 "Леванте" – "Сельта"
Букмекеры: 2.45 – 3.20 – 2.85
Турнирная таблица:
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