Лидер "Реала" похвалил молодежь "Шахтера": "Они хорошо себя показали. Особенно Соломон"

Хорватский футболист дружит с Дарио Срной и в свое время мог перейти в донецкий клуб

Лидер мадридского "Реала" Лука Модрич после поражения от "Шахтера" в матче Лиги чемпионов дал эксклюзивное интервью Shakhtar TV. Хорватский футболист подвел итог неудачного для его команды поединка и согласился с поражением.

Реклама

Одним абзацем. Итоги первой еврокубковой недели для украинских клубов

"Это был плохой матч для нас. Мы не играли хорошо. Особенно в первом тайме. "Шахтер" действовал отлично. Они пользовались нашими ошибками, молодцы, хорошо поработали, забили три гола. И в конце во втором тайме мы играли лучше, смогли оформить два мяча, но, к сожалению, не смогли изменить игру и, по крайней мере, сыграть в ничью. Думаю, "Шахтер" очень хорошая команда, они показали это сегодня, и они заслужили победу", – признался Модрич.

Ветеран "Реала" похвалил молодежь "Шахтера" (средний возраст команды составил 23 года!) и отдельно выделил Манора Соломона. По его мнению, израильтянин провел великолепный матч, хотя лучшим игроком встречи был признан Тете.

"Да, я думаю, они показали свои качества. Очень молодой состав, ребята, которые играли сегодня, они действительно очень хорошо себя показали. Думаю, если называть какое-то имя – это Манор Соломон. Он провел великолепный матч", – считает хорват.

Реклама "Шахтер", Манор Соломон / Фото: Reuters

Также Модрич вспомнил историю с несостоявшимся переходом в донецкий клуб еще на заре его карьеры.

"Это было очень давно и это не случилось. Тогда я хотел играть в Европе. Это была единственная причина, почему я не согласился", – сказал Лука.

Лука Модрич в матче "Реал" – "Шахтер" / Фото: Reuters

Также игрок "Реала" рассказал о своей дружбе с легендой "Шахтера" Дарио Срной, который сейчас занимает пост директора по футболу. Они много лет играли вместе в национальной команде, а сейчас продолжают поддерживать теплые отношения.

"Дарио – это прекрасный друг, отличный человек. Мы играли много лет вместе в национальной сборной Хорватии. Он был моим капитаном и у нас отличные взаимоотношения, дружба. У него великолепная карьера игрока и я уверен, что будет такая же успешная карьера в том, чем он занимается сейчас. У него все получится, и он будет делать только хорошее для команды и клуба", – добавил хорват.

Реклама

Лука Модрич / Фото: AFP

Модричу 35 лет. Сейчас он капитан сборной Хорватии, серебряный призер ЧМ-2018, где был признан лучшим игроком турнира, а затем завоевал "Золотой мяч". Также хорват признавался лучшим игроком сезона по версии ФИФА и УЕФА. Разве не о такой карьере мечтают?

"Да, конечно. В принципе, все, о чем я мечтал, стало явью. Я счастлив тому, как моя карьера сложилась. Я не мог бы просить большего", – ответил игрок "Реала".

Реклама