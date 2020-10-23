Украина борется за топ-10 в таблице коэффициентов УЕФА, но Шотландия наступает на пятки

На этой неделе в Европе прошли матчи первого тура групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы. Из трех команд очки сумел заработать только донецкий "Шахтер", который сенсационно переиграл мадридский "Реал" со счетом 3:2. "Динамо" в Лиге чемпионов уступило "Ювентусу" – 0:2, а "Заря" была бита английским "Лестером" в Лиге Европы – 0:3. И это не помогло Украине продвинуться в таблице коэффициентов УЕФА, где мы ведем борьбу за место в топ-10.

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"Реал" – "Шахтер" / Фото: Reuters

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В сумме в активе "Динамо" в текущем сезоне 7,5 очка, на счету "Шахтера" — 6 (4 из них — бонусы), у "Колоса" — 2, "Десны" — 0,5, "Зари" — пока что 0. Имеем всего 16 пунктов, что трансформируется в таблице коэффициентов УЕФА в 3,2 балла, ведь 16 очков мы делим на 5 украинских клубов, которые стартовали в этом сезоне в еврокубках. А 0,4 балла, которые добыли "горняки" на этой неделе, помогли Украине сохранить свою 11-ю позицию по итогам пяти сезонов.

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Наши конкуренты за 10-ку Австрия и Турция также провели свои матчи не лучшим образом. Австрийцы набрали столько же очков, а вот Турция и вовсе с нулем. Однако из-за спины турков выскочила Шотландия, которая подвинула их с 12-й позиции на 13-ю и почти догнала Украину.

В тренде Одним абзацем. Итоги первой еврокубковой недели для украинских клубов

"Рейнджес" празднует гол Руфа / Фото: Reuters

Добавим, что 11-я позиция в таблице коэффициентов УЕФА, на которой мы сейчас находимся, позволяет Украине делегировать пять клубов в еврокубки летом 2022. Две команды — в Лиге чемпионов (одна — во втором квалификационном, одна — в плей-офф раунде), одна — в Лиге Европы (в плей-офф раунде) и две — в Лиге конференций (один — во втором квалификационном, один — в третьем квалификационном раунде).

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Ранее мы сообщали, что неудачи "Десны" и "Колоса" опустили Украину в таблице коэффициентов УЕФА.

Смотрите, как "Шахтер" переиграл "Реал"

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