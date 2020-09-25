Поражения "Десны" и "Колоса" опустили Украину в таблице коэффициентов УЕФА

У нашей страны осталось три представителя на еврокубковой арене после неудач четверга

Уже в ночь на пятницу в Европе завершился третий квалификационный раунд Лиги Европы. До групповой стадии клубам осталось провести еще один этап. Вашему вниманию – все результаты 3-го раунда отбора Лиги Европы.

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К сожалению, выбыли из борьбы два украинских клуба. "Десна" проиграла дебютный матч в Лиге Европы "Вольфсбургу", а "Колос" уступил на выезде хорватской "Риеке". Эти неудачи привели к тому, что Украина опустилась на одну строчку в таблице коэффициентов УЕФА, которая определяет представительство клубов в еврокубках. По итогам нынешнего сезона 2020/2021 станет известно, сколько команд и с какой стадии могут заявлять страны в Лигу чемпионов и Лигу Европы в сезоне 2022/2023.

Собственно наше отступление на один шаг назад оказалось единственным в ТОП-25. Украину обошла Шотландия. Самые именитые клубы этой страны, "Селтик" и "Глазго Рейнджерс", прошли в следующий этап. Но еще два клуба, "Мотеруэлл" и "Абердин", потерпели гостевые поражения от "Хапоэля" (Б-Ш) и "Спортинга" соответственно. Так что теперь возвращать позиции придется призерам чемпионата Украины на групповом этапе еврокубков.

Интересно, что остался в турнире "Клаксвик" с Фарерских островов, разгромивший некогда именитое тбилисское "Динамо" – 6:1.

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Смотрите обзор матча "Вольфсбург" – "Десна":

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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