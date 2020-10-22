Игрок "Шахтера" после победы над "Реалом" стал партнером Месси

Бразильца Тете включили в символическую сборную ЛЧ вместе со звездами "Барселоны", "Баварии" и "Ливерпуля"

Вингер "Шахтера" Тете продолжает собирать лавры после выездного матча с "Реалом", в котором благодаря его голу и ассисту "горняки" одержали сенсационную победу 3:2. Аналитический портал WhoScored включил бразильца из "оранжево-черной" команды в состав символической сборной первого тура Лиги чемпионов.

Реклама

Читайте также: После поражения "Реала" "Шахтеру" Зидану поставили ультиматум

Отметим, что среди "партнеров" "горняка" Тете по этой звездной сборной оказались лидер "Барселоны" Месси, защитник "Ливерпуля" Фабиньо и сразу три игрока действующего победителя ЛЧ, "Баварии", Киммих, Горецка и Коман, накануне разгромившие "Атлетико" 4:0.

Читайте также: Теперь это реально! Букмекеры пересмотрели шансы "Шахтера" на выход из группы

Реклама

Ранее Тете был назван лучшим игроком суперматча "Реал" – "Шахтер". Вторым, по оценкам аналитиков, у дончан стал Манор Соломон, третьим – Виктор Корниенко.

Тете / Фото: Reuters

Также мы писали, что герой "Шахтера" претендует на звание игрока недели в Лиге чемпионов. Среди конкурентов "горняка" Тете в борьбе за этот титул – обидчик "Динамо" Мората, а также Коман и Анхелиньо.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Реал" 3:2

Реклама

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама