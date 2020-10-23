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Слабое утешение для "Реала": УЕФА назвал гол Модрича "Шахтеру" лучшим в Лиге чемпионов

23 октября, 17:27

Александр Трикиша Александр Трикиша

Хорватский футболист отличился красивым ударом из-за пределов штрафной площади

УЕФА назвал лучший гол первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Приз достался полузащитнику мадридского "Реала" Луке Модричу за красивый мяч в ворота донецкого "Шахтера". Правда, особой радости хорвату награда не принесет, ведь его команда потерпела неожиданное поражение со счетом 2:3.

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Напомним, что игрок "Шахтера" Тете попал в символическую сборную недели в Лиге чемпионов. Бразильский футболист забил сам и организовал еще два мяча в ворота "Реала".

Также Тете был назван лучшим игроком суперматча "Реал" – "Шахтер". Вторым, по оценкам аналитиков, у дончан стал Манор Соломон, третьим – Виктор Корниенко.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Лука Модрич

Источник: Сегодня|Спорт

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