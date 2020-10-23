Одним абзацем. Итоги первой еврокубковой недели для украинских клубов

Завершилась первая еврокубковая неделя. Украину представляли три клуба, наш результат – победа и два поражения. Почему так случилось?

Реклама

"Динамо" и "Заря" не смогли ничего противопоставить мастерству своих соперников. Луганчане сопротивлялись в Англии против "Лестера" всего полчаса, а полностью сломал команду второй пропущенный гол – в раздевалку (результат – 0:3). Винить команду Виктора Скрипника язык не поворачивается – такой на сегодняшний день уровень бронзового призера украинской Премьер-лиги. Молодежь "Динамо" также дала бой "Ювентусу", приехавшему в Киев без Криштиану Роналду, однако допустила необязательны ошибки, приведшие к пропущенным мячам (0:2). Три очка заработал чемпион Украины "Шахтер", хотя соперник был весьма грозный – "Реал" (3:2). Испанский клуб недооценил чемпиона Украины, но и сами "горняки" сыграли здорово. А герой матча Тете даже был включен УЕФА в символическую сборную первого тура.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Реал":

А так "Динамо" уступило "Ювентусу":

В тренде Ломаченко вылетел из тройки лучших боксеров в истории Украины

Реклама

"Заря" пропустила от "Лестера" три мяча:

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама