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Одним абзацем. Итоги первой еврокубковой недели для украинских клубов

23 октября, 00:48

Александр Трикиша Александр Трикиша

Из трех представителей Украину только "Шахтер" сумел разжиться очками

Завершилась первая еврокубковая неделя. Украину представляли три клуба, наш результат – победа и два поражения. Почему так случилось?

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"Динамо" и "Заря" не смогли ничего противопоставить мастерству своих соперников. Луганчане сопротивлялись в Англии против "Лестера" всего полчаса, а полностью сломал команду второй пропущенный гол – в раздевалку (результат – 0:3). Винить команду Виктора Скрипника язык не поворачивается – такой на сегодняшний день уровень бронзового призера украинской Премьер-лиги. Молодежь "Динамо" также дала бой "Ювентусу", приехавшему в Киев без Криштиану Роналду, однако допустила необязательны ошибки, приведшие к пропущенным мячам (0:2). Три очка заработал чемпион Украины "Шахтер", хотя соперник был весьма грозный – "Реал" (3:2). Испанский клуб недооценил чемпиона Украины, но и сами "горняки" сыграли здорово. А герой матча Тете даже был включен УЕФА в символическую сборную первого тура.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Реал":

А так "Динамо" уступило "Ювентусу":

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"Заря" пропустила от "Лестера" три мяча:

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Лига Европы Динамо Киев Шахтер Донецк Заря Луганск

Источник: Сегодня|Спорт

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