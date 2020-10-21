"Барселона" разгромила "Ференцварош" Реброва: видео голов и обзор матча

Команда экс-тренера "Динамо" проиграла на "Камп Ноу" 1:5. Гол престижа у венгров - на счету украинца Харатина

Матч соперников "Динамо" по групповому раунду Лиги чемпионов завершился самым крупным счетом стартового дня турнира. "Барселона" дома разгромила "Ференцварош" Сергея Реброва 5:1, став лидером квартета G, в котором ранее киевляне проиграли "Ювентусу" 0:2.

Реклама

Отметим, что мяч престижа у "Ференцвароша" на "Камп Ноу" забил украинец Игорь Харатин. Он реализовал пенальти за фол последней надежды со стороны защитника каталонцев Пике, который получил красную карточку и теперь не сыграет в следующем туре с "Ювентусом".

Что касается Месси, то лидер каталонцев расписался в воротах "Ференцвароша" с 11-метрового. Таким образом Лионель забил в 16-м сезоне Лиги чемпионов кряду и повторил рекорд экс-игрока "МЮ" Райана Гиггза.

Обзор матча "Барселона" – "Ференцварош" (5:1)

Реклама

"Барселона" – "Ференцварош" – 5:1

Голы: Месси, 27 (пенальти), Фати, 42, Коутиньо, 52, Педри, 82, Дембеле, 89 – Харатин, 70 (пенальти)

"Барселона": Нето, Лангле, Дест, Серджи Роберто (Фирпо, 62), Пике, Пьянич (Бускетс, 76), де Йонг, Фати (Педри, 63), Коутиньо (Араухо, 70), Тринкау (Дембеле, 63), Месси

"Ференцварош": Дибус, Ботка (Ловренчич, 77), Ковачевич, Блажич, Чивич (Хайстер, 63), Изаэл, Харатин, Зубков (Мак, 71), Шигер, Нген (Боли, 71), Лаидуни (Сомалиа, 63)

Предупреждения: Лаидуни, Чивич, Харатин, Ковачевич (все – "Ференцварош")

Удаление: Пике, 68 ("Барселона")

Статистика матча "Барселона" – "Ференцварош" (5:1)

Реклама

"Барселона" vs "Ференцварош" / Фото: Reuters

После стартового тура в группе G "Динамо" занимает третье место, опережая "Ференцварош" по разнице мячей. 28 октября эти команды встретятся в Будапеште, определив фаворита в борьбе за третье место, позволяющее весной выступить в плей-офф Лиги Европы. В тот же день "Ювентус" примет у себя "Барселону".

Смотрите, как "Динамо" проиграло "Ювентусу" 0:2

Реклама

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама