Расписание, результаты и список трансляций матчей Лиги чемпионов 20 октября

Во вторник, 20 октября, стартует групповой этап Лиги чемпионов сезона 2020/20201 годов. Сегодня сыграют представители групп E, F, G, H, среди которых и киевское "Динамо". Подопечные Мирчи Луческу сегодня в Киеве встретятся с итальянским "Ювентусом". Трансляция онлайн "Динамо" – "Ювентус" уже есть на нашем сайте

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Ниже – расписание дня в Лиге чемпионов, время начала матча, список трансляций, котировки букмекеров и оперативные результаты.

Группа E

22:00 "Ренн" – "Краснодар"

Букмекеры: 1.62 – 4.10 – 5.25

22:00 "Челси" – "Севилья"

Букмекеры: 1.95 – 3.60 – 3.80

Онлайн матча "Челси" – "Севилья"

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Группа F

19:55 "Зенит "- "Брюгге" – "Футбол 3"

Букмекеры: 1.87 – 3.70 – 4.10

22:00 "Лацио" – "Боруссия" Д

Букмекеры: 3.50 – 3.80 – 2.00

Группа G

19:55 "Динамо" – "Ювентус" – "Футбол 1"

Букмекеры: 5.00 – 3.50 – 1.78

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22:00 "Барселона" – "Ференцварош"

ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 1.09 – 11.00 – 23.00

Онлайн матча "Барселона" – "Ференцварош"

Группа H

22:00 "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед" – "Футбол 2"

Букмекеры: 1.55 – 4.50 – 5.50

Онлайн матча "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед"

22:00 "Лейпциг" – "Башакшехир"

Букмекеры: 1.20 – 7.00 – 13.50

Матчи Лиги чемпионов можно смотреть с помощью сервиса OLL.TV.

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Смотрите, что говорил Игорь Суркис о старте "Динамо" в Лиге чемпионов:

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