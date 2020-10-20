Расписание, результаты и список трансляций матчей Лиги чемпионов 20 октября

Во вторник, 20 октября, стартует групповой этап Лиги чемпионов сезона 2020/20201 годов. Сегодня сыграют представители групп E, F, G, H, среди которых и киевское "Динамо". Подопечные Мирчи Луческу сегодня в Киеве встретятся с итальянским "Ювентусом". Трансляция онлайн "Динамо" – "Ювентус" уже есть на нашем сайте
Ниже – расписание дня в Лиге чемпионов, время начала матча, список трансляций, котировки букмекеров и оперативные результаты.
Группа E
22:00 "Ренн" – "Краснодар"
Букмекеры: 1.62 – 4.10 – 5.25
22:00 "Челси" – "Севилья"
Букмекеры: 1.95 – 3.60 – 3.80
Онлайн матча "Челси" – "Севилья"
Группа F
19:55 "Зенит "- "Брюгге" – "Футбол 3"
Букмекеры: 1.87 – 3.70 – 4.10
22:00 "Лацио" – "Боруссия" Д
Букмекеры: 3.50 – 3.80 – 2.00
Группа G
19:55 "Динамо" – "Ювентус" – "Футбол 1"
Букмекеры: 5.00 – 3.50 – 1.78
22:00 "Барселона" – "Ференцварош"
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 1.09 – 11.00 – 23.00
Онлайн матча "Барселона" – "Ференцварош"
Группа H
22:00 "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед" – "Футбол 2"
Букмекеры: 1.55 – 4.50 – 5.50
Онлайн матча "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед"
22:00 "Лейпциг" – "Башакшехир"
Букмекеры: 1.20 – 7.00 – 13.50
Матчи Лиги чемпионов можно смотреть с помощью сервиса OLL.TV.
Смотрите, что говорил Игорь Суркис о старте "Динамо" в Лиге чемпионов:
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