"Динамо" – "Ювентус": онлайн видео голов и лучших моментов матча

Во вторник, 20 октября, в первом туре группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" принимает туринский "Ювентус". Трансляция "Динамо" – "Ювентус" проходит на нашем сайте и сервисе OLL.TV. К вашему вниманию – видео голов и самых интересных моментов поединка в режиме онлайн.
"ДИНАМО" – "ЮВЕНТУС" – 0:1
Гол: Мората, 46
ВИДЕО ГОЛА МОРАТЫ
13 минута, сейв Бущана после удара Кьезы
18 минута, удар Супряги головой
35 минута, сейв Бущана после удара Кулусевски
Лучшие моменты первого тайма
Матч "Динамо" – "Ювентус" продолжается...
Напомним, перед началом матча на НСК "Олимпийский" букмекеры оценили шансы "Динамо" на выход из группы Лиги чемпионов. Аналитики назвали почти нереальным попадание киевлян в 1/8 ЛЧ, но обставить Реброва в борьбе за третье место и выйти в 1/16 Лиги Европы команда Луческу должна.
Добавим, что в среду, 21 октября, свое выступление в групповом раунде Лиги чемпионов начнет "Шахтер". "Горняки" сыграют в Мадриде с "Реалом". Начало – в 19:55. Ранее мы писали, что Зидан считает матч с "Шахтером" особенным, но хочет поберечь проблемного Рамоса.
Смотрите, как "Динамо" обыграло "Гент" на пути в групповой турнир Лиги чемпионов
Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк