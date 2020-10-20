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"Динамо" – "Ювентус": онлайн видео голов и лучших моментов матча

20 октября, 20:40

Олег Люлька Олег Люлька

Видео ключевых событий поединка Лиги чемпионов между киевлянами и туринцами на НСК "Олимпийский"

Во вторник, 20 октября, в первом туре группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" принимает туринский "Ювентус". Трансляция "Динамо" – "Ювентус" проходит на нашем сайте и сервисе OLL.TV. К вашему вниманию – видео голов и самых интересных моментов поединка в режиме онлайн.

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"ДИНАМО" – "ЮВЕНТУС" – 0:1
Гол: Мората, 46

ВИДЕО ГОЛА МОРАТЫ

13 минута, сейв Бущана после удара Кьезы

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18 минута, удар Супряги головой

35 минута, сейв Бущана после удара Кулусевски

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Лучшие моменты первого тайма

Матч "Динамо" – "Ювентус" продолжается...

Напомним, перед началом матча на НСК "Олимпийский" букмекеры оценили шансы "Динамо" на выход из группы Лиги чемпионов. Аналитики назвали почти нереальным попадание киевлян в 1/8 ЛЧ, но обставить Реброва в борьбе за третье место и выйти в 1/16 Лиги Европы команда Луческу должна.

Добавим, что в среду, 21 октября, свое выступление в групповом раунде Лиги чемпионов начнет "Шахтер". "Горняки" сыграют в Мадриде с "Реалом". Начало – в 19:55. Ранее мы писали, что Зидан считает матч с "Шахтером" особенным, но хочет поберечь проблемного Рамоса.

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Смотрите, как "Динамо" обыграло "Гент" на пути в групповой турнир Лиги чемпионов

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов видео голов Динамо Киев Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

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